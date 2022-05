Giornalisti aggrediti, la Roma si scusa e allontana il bodyguard

I dirigenti giallorossi hanno chiamato Gianluca Lengua ed Emanuele Zotti per porgere scuse formali in seguito a quanto accaduto ieri sera

Sono arrivate le scuse formali della Roma a Gianluca Lengua ed Emanuele Zotti, i due cronisti che ieri sera sono stati aggrediti a margine della cena di squadra da un bodyguard. Dopo l'episodio di ieri sera, come riporta l'Ansa, sono arrivate le telefonate da parte dei dirigenti ai giornalisti coinvolti e alle rispettive testate. L'addetto alla sicurezza - che non è un dipendente della Roma - è stato invece allontanato dal club giallorosso, che lo ha segnalato all'azienda esterna a cui la società si appoggia in occasione di questi eventi. E che chiaramente non è più gradito.