Mou: “Trovatemi attaccante da 30 gol”, si pensa a Daka. Florenzi verso l’addio

In attesa di sapere se rimarrà Dzeko o se si punterà su Belotti, il nome nuovo per l’attacco è quello di Patson Daka, calciatore che ha ereditato il pesante scettro da bomber di Erling Haaland nel Salisburgo

L'attaccante perfetto? Deve saper giocare con la squadra oppure deve fare trenta gol. Parola di José Mourinho che ai media inglesi, durante questi Europei ha parlato del profilo ideale che vorrebbe alla Roma nel reparto offensivo: "Gli attaccanti egoisti? Il loro problema è che quando non segnano non fanno nulla. Trovatemi un attaccante egoista che faccia 30 gol e lo metto nella valigia per Roma". In attesa di sapere se rimarrà Dzeko o se si punterà su Belotti, il nome nuovo per l’attacco è quello di Patson Daka , calciatore che ha ereditato il pesante scettro da bomber di Erling Haaland nel Salisburgo . Il classe '98 ha messo a segno la bellezza di 27 reti in 28 partite, non soffrendo affatto il paragone con l’attaccante norvegese ora al Borussia Dortmund. Le buonissime prestazioni del calciatore stanno facendo alzare il costo del suo cartellino, ancora accessibile, fissato intorno ai 22 milioni di euro, con la Roma non disposta a sborsarne più di 20.

Alessandro Florenzi aspetta una chiamata dal PSG, che ha tempo fino a domani per riscattarlo pagando 9 milioni di euro. E intanto si guarda intorno. Tenere il terzino non è un'opzione per la Roma, che per la fascia destra ha già deciso di affidarsi alla coppia Karsdorp-Reynolds. Mourinho ha già dato il suo via libera alla cessione definitiva. Questa settimana sarà quella decisiva per sistemare gli esuberi. Almeno fino al 30 giugno Tiago Pinto si concentrerà su questo. Tra le questioni c’è quella legata a Javier Pastore. Come scrive Repubblica, la Roma è disposta ad arrivare anche a una risoluzione contrattuale anticipata, dando una buonuscita al ragazzo. Mourinho vuole avere a disposizione giocatori su cui lavorare dal punto di vista motivazionale, vedi Kluivert e Under che, di rientro dai prestiti, avranno la possibilità di essere testati dallo Special One. Anche CarlesPerez non ha ancora trovato la sua dimensione in giallorosso e non è detto che ci riesca con José Mourinho: l'ex Barcellona è seguito dal Sassuolo e da alcuni club della Liga. Quella del ritorno di Spagna sembrerebbe la pista più percorribile per l'esterno, che con i ritorni di Under e Kluivert vede aumentare ancora di più la concorrenza nella capitale.