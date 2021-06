Perez, la Roma si allontana: lo cerca il Sassuolo

Per lo spagnolo possibile anche un ritorno in Liga

Un anno e mezzo passato più in panchina che in campo e il futuro che sembra lontano dalla Roma. Carles Perez non ha ancora trovato la sua dimensione in giallorosso e non è detto che ci riesca con Jose Mourinho. Come fa sapere La Repubblica, l'ex Barcellona è seguito dal Sassuolo e da alcuni club della Liga. Quella del ritorno di Spagna sembrerebbe la pista più percorribile per l'esterno, che con i ritorni di Under e Kluivert vede aumentare ancora di più la concorrenza nella capitale. Se dovesse arrivare un'offerta importante, il gm Tiago Pinto la prenderebbe seriamente in considerazione.