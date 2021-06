L’attaccante secondo Mourinho: “Trovatemene uno che fa 30 gol e lo porto a Roma”

Il tecnico romanista ha parlato di Kane: "Anche se non segna continua a giocare. Il problema degli attaccanti egoisti è che se non segnano non fanno nulla"

L'attaccante perfetto? Deve saper giocare con la squadra oppure deve fare trenta gol. Da qui a fine Europeo si è capito e si capirà ancora tanto del Mourinho-pensiero. Le sue chiacchierate giornaliere con i media inglesi stanno svelando piano piano che giocatori vorrà per la sua Roma. L'ultimo indizio è arrivato proprio sull'attaccante. Parlando della prestazione di Harry Kane in Inghilterra-Croazia, lo Special One ha spiegato il suo punto di vista sugli attaccanti: "Ci sono quegli attaccanti che quando non segnano comunque continuano a giocare. Kane è uno di quelli. Sul gol di Sterling pur non toccando la palla ha fatto metà del lavoro. Se pensi a Rooney, lui era un numero 10 ma a volte faceva il centrocampista: questi ragazzi hanno di più che la sola finalizzazione - ha detto a TalkSport -. Gli attaccanti egoisti? Il loro problema è che quando non segnano non fanno nulla. Trovatemi un attaccante egoista che faccia 30 gol e lo metto nella valigia per Roma". Il pensiero va subito a Edin Dzeko, un giocatore che non segna tantissimo, ma che sa giocare con la squadra e quindi ideale per Mourinho. Ma è anche la spiegazione del perché al portoghese piaccia così tanto Belotti. L'alternativa? Trovare un bomber da 30 gol.