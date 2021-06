Roma, per la difesa spunta Fonte: può arrivare a zero

Il difensore portoghese non ha accettato la proposta di rinnovo del Lille e cerca una nuova squadra

La Roma pensa a Jose Fonte come rinforzo per la difesa. Il difensore portoghese sarebbe un'idea di Mourinho e potrebbe arrivare a parametro zero. Come riporta il quotidiano francese La Voix du Nord, il giocatore non sarebbe soddisfatto dell'offerta di rinnovo del Lille e si starebbe guardando intorno. I giallorossi, che cercano un uomo d'esperienza per la retroguardia, starebbero pensando di ingaggiarlo. Fonte compirà 38 anni il prossimo dicembre, ma nella scorsa stagione ha dimostrato di poter essere ancora importante, aiutando il Lille a diventare campione di Francia. Il club francese, che ha offerto il rinnovo per una stagione con contratto abbassato, potrebbe presto tornare alla carica con una nuova proposta.