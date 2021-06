Florenzi, esubero di lusso per la Roma: i tifosi lo chiamano, lui guarda altrove

Il futuro del terzino sarà lontano dalla capitale anche in caso di non riscatto da parte del PSG

Alessandro Florenzi è tornato a Roma con la Nazionale nei giorni scorsi, eppure non si è mai sentito così lontano dalla città dove è cresciuto. Aspetta una chiamata dal PSG , che ha tempo fino a domani per riscattarlo pagando 9 milioni di euro . E intanto si guarda intorno. La possibilità di tornare a Trigoria e di restarci al momento non lo sfiora. È andato via col cuore spezzato nel gennaio 2020, lasciando la fascia da capitano e l'ambizione di diventare una bandiera. Rientrare adesso dalla porta di dietro non lo convince. Nonostante le tante manifestazioni d'affetto (reali e virtuali) dei tifosi romanisti, che lo rivorrebbero in giallorosso.

Tenere Florenzi non è un'opzione per la Roma, che per la fascia destra ha già deciso di affidarsi alla coppia Karsdorp-Reynolds. Mourinho ha già dato il suo via libera alla cessione definitiva. Alessandro aspetta notizie dal suo agente e spera nel riscatto del PSG. Nelle ultime ore le quotazioni di tornare ai francesi si sono alzate. La squadra di Parigi ha registrato le difficoltà di arrivare ad Hakimi e potrebbe decidere di tenere il terzino di proprietà della Roma, che con Pochettino era un titolare. Se il riscatto non si dovesse concretizzare, tornerà un tema caldo da affrontare nel meeting tra Lucci e Pinto che ci sarà in settimana (nel quale si parlerà anche e soprattutto di Dzeko)."Mi sento più forte" ha detto Florenzi, che sa di avere mercato al di là della Ligue 1. A 30 anni può ancora fare la differenza in un top club. In Nazionale passa il tempo con l'amico De Rossi e spesso sente Zaniolo, a cui è rimasto molto legato. Ma nonostante l'amore per la Roma, a meno di ripensamenti non tornerà indietro.