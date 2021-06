Pastore, un addio con buonuscita. Under sotto esame

Settimana decisiva per definire il futuro dei giocatori in esubero, fra cui l'argentino

Questa settimana sarà quella decisiva per sistemare gli esuberi. Almeno fino al 30 giugno Tiago Pinto si concentrerà molto su questo. Tra le questioni c’è quella legata a Javier Pastore. Come scrive Francesca Ferrazza su Repubblica, l'argentino, trentuno anni tra pochi giorni e un contratto lungo ancora due anni di 4 milioni a stagione, più bonus, è consapevole di dover cambiare aria. In questi giorni si dovrebbe definire la sua situazione, con la Roma disposta ad arrivare anche a una risoluzione contrattuale anticipata, dando una buonuscita al ragazzo. Mourinho vuole avere a disposizione giocatori su cui lavorare dal punto di vista motivazionale, vedi Kluivert e Under che, di rientro dai prestiti, avranno la possibilità di essere testati dallo Special One.