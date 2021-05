Mkhitaryan-Roma verso il rinnovo di contratto. La Premier su Mancini

Si lavora ancora per Xhaka, Belotti resta nel mirino. Florenzi torna a Roma con la Nazionale, Zaniolo si allena a La Spezia

Redazione

"È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè". È Domenico Modugno e Mkhitaryan lo conosce benissimo visto che al suo matrimonio Al Bano cantò "Nel blu dipinto di blu". E proprio a mezzanotte il treno dell'armeno lo avrebbe lontano da Roma. Perché l'armeno aveva poche ore per accettare il prolungamento di contratto fino al 2022, con opzione per un altro anno, che gli ha proposto il club. Il silenzio non sarebbe stato sinonimo di assenso e la mancata risposta lo avrebbe reso di fatto svincolato a tutti gli effetti. Ma il sì sembra essere arrivato proprio a pochi minuti dal "gong". La Roma è ottimista e ora spera di annunciare presto il rinnovo. Per il mercato in uscita i giallorossi devono stare attenti all’interesse di alcuni club di Premier League nei confronti di Gianluca Mancini. Conferme, partenze e ritorni come quella di Alessandro Florenzi, che è rientrato a Roma per il raduno della Nazionale italiana all'Hotel Parco dei Principi nel quartiere Parioli. L’ex numero 24 si è fermato a fare qualche foto con alcuni tifosi che lo hanno accolto con affetto. Insieme all’ex capitano anche Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante eLeonardo Spinazzola. Chi senza infortunio avrebbe certamente partecipato alla spedizione europea è Nicolò Zaniolo, che si sta allenando con grande intensità per farsi trovare pronto dal nuovo allenatore José Mourinho.

Da Xhaka a Belotti, il mercato della Roma

La Roma guarda al futuro e ai possibili colpi per il mercato estivo. Il nome più caldo che circola negli ultimi giorni è quello di Granit Xhaka, centrocampista dell’Arsenal con cui il GM Tiago Pinto ha già avviato dei contatti. Il club inglese chiede 25 milioni di euro, con la Roma che vorrebbe arrivare ad un massimo a 15, magari con qualche bonus. Nel frattempo è proprio lo svizzero ad esporsi dal ritiro della sua Nazionale, dicendosi orgoglioso dell’interesse di un allenatore come Mourinho. I giallorossi ragionano anche in prospettiva e proprio per questo motivo la società ha deciso di concedere un provino al talento del MotalaRoberto Vranjes, centrocampistasedicenne svedese di origini croate di cui si parla un gran bene. I sondaggi di mercato riguardano anche il pacchetto avanzato, con il nome di Andrea Belotti che gravita sempre in ottica romanista. Situazione attualmente in fase di stallo ma da monitorare perché il giocatore interessa anche all’Atalanta. I bergamaschi virerebbero su di lui in caso di cessione di Duvan Zapata.

L'ex capitano della Roma, Daniele DeRossi, ha voluto lanciare un messaggio di buon auguro alla squadra del Monterosi prima dell’approdo in Serie C. Un video che portato bene perché poi la squadra viterbese ha vinto con il Latina ed è salita di categoria. Sul fronte stadio entro un massimo di venti giorni il Comune dovrebbe votare la revoca al Pubblico Interesse del progetto di Tor di Valle. La famiglia Friedkin vuole accelerare le tempistiche in modo da poter subito individuare una nuova area.

Davide Mordacchini