Xhaka: “Roma e Mourinho mi vogliono. Pronto a parlare di addio con l’Arsenal”

Lo svizzero dal ritiro della nazionale: "Tutti conoscono Mou, è uno che sa come vincere i titoli e per me è un orgoglio il suo interesse. Quando i Gunners vorranno parlare di un trasferimento, ci sarò"

Xhaka è sempre più vicino alla Roma. A confermarlo è lui stesso in un'intervista dal ritiro della Svizzera: "Ho sentito dell'interesse, che mi rende orgoglioso - le parole riportate da Blick Sport -. Ovviamente ho letto delle voci sui giallorossi. Tutti conoscono Mourinho e sanno cosa è riuscito a fare nella sua carriera. Lui è uno che sa come vincere i titoli: basta vedere il lavoro che ha fatto negli ultimi anni". Tiago Pinto è già al lavoro con l'Arsenal per trovare un accordo che accontenti i Gunners: "Per ora sono concentrato al cento per cento sulla nazionale - continua Xhaka -. Questa è la cosa più importante ora, più dell'Arsenal o delle voci di mercato. Ho ancora due anni di contratto a Londra e all'Arsenal sanno cosa posso dare. Ma quando sarà il momento giusto e dovremo parlare di un trasferimento, io ci sarò". Poi sugli Europei: "Sarò il capitano per la prima volta in un torneo così importante e anche questo mi rende orgoglioso. Ho giocato per la prima volta con la Svizzera quando avevo quasi 18 anni, undici anni fa". La valutazione dell'Arsenal è di circa 25 milioni. La Roma sarebbe disposta a spenderne 15, magari con l'inserimento di qualche bonus. È lui il primo obiettivo per rinforzare il centrocampo. E da oggi è già un po' giallorosso.