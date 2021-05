Mkhitaryan-Roma, contratto in sospeso: se non accetta, da domani sarà libero

L’armeno ha tempo fino alla mezzanotte di oggi per accettare l’offerta dei giallorossi

Tutto tace ancora tra la Roma e Mkhitaryan. E il silenzio non fa ben sperare. Perché il club giallorosso ha fatto la sua offerta all'armeno, ma a mezzanotte scade l'opzione di rinnovo automatico del contratto così come l'offerta (al rialzo) che a Trigoria gli hanno proposto: un anno alle stesse condizioni dell'accordo precedente, più opzione (ma a condizioni più facili) per un'altra stagione. Come scrive Chiara Zucchelli su Gazzetta.it, nella Roma nessuno vuole sbilanciarsi. Mkhitaryan potrebbe comunque liberarsi senza comunicare la sua decisione (o declinandola) e magari firmare nelle prossime settimane da svincolato. Un'ipotesi però praticamente solo teorica, visto che un mancato "ok" cambierebbe le carte in tavola oltre che l'umore delle due parti, in particolare quella della Roma che ritiene di aver fatto il massimo per trattenerlo. Il giocatore è segnalato con la famiglia a Montecarlo, se entro mezzanotte non comunicherà alla Roma di aver accettato la proposta giallorossa allora a breve si avranno notizie sul suo futuro. Lontano dalla Capitale.