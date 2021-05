Il messaggio di De Rossi al Monterosi: “Complimenti per il campionato” – VIDEO

L'ex capitano dei giallorossi ha inviato un messaggio di buon auspicio alla formazione viterbese

Daniele De Rossi ha voluto fare un "in bocca al lupo" alla squadra del Monterosi prima della promozione in Serie C, divenuta realtà dopo il 2-0 sul Latina che ha garantito il pass per il salto di categoria che mancava dal 2016. Questo il messaggio dell'ex capitano della Roma, pubblicato dalla società viterbese sulla propria pagina Instagram: "Volevo mandarvi un abbraccio grande, complimenti per il campionato che state facendo. Manca un punto, quindi aspettiamo a dire qualsiasi cosa. Vi faccio tanti complimenti per aver fatto una stagione del genere con un preparatore dei portieri come Fabio Morelli avete fatto veramente un'impresa", le parole di DDR. Morelli è un amico di vecchia data di De Rossi, con cui ha giocato ai tempi della Primavera.