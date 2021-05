La Roma guarda anche al futuro: provino per il sedicenne Vranjes

Il centrocampista del Motala ha attirato l'attenzione del club giallorosso, attento al mercato svedese dopo l'arrivo nello scorso febbraio di Tahirovic

Un nuovo talento in prova per la Roma. Il club giallorosso, da tempo molto attivo per quanto riguarda lo scouting internazionale, ha accolto nella Capitale il talento del Motala Roberto Vranjes per un provino. Il sedicenne svedese di origini croate, secondo quanto riporta il portale Fotboll Direkt, interessa molto al club giallorosso. Di ruolo centrocampista, ha esordito con il suo club appena quindicenne lo scorso anno. Il ragazzo ha attirato su di sé l'attenzione di vari scout stranieri, in particolare dalla Serie A. Prima della possibilità con la Roma Vranjes aveva infatti sostenuto lo scorso inverno un provino con la SPAL. I giallorossi si dimostrano molto attenti al mercato nordico: soltanto l'8 febbraio scorso arrivava infatti a Trigoria dal Vasalund l'attaccante Benjamin Tahirovic.