Calciomercato Roma, interesse della Premier League per Mancini

Sirene inglesi per il difensore giallorosso. Riflessioni importanti anche per Pellegrini: il suo contratto scade tra un anno

Gli occhi della Premier League su Gianluca Mancini. Il difensore giallorosso sta valutando gli interessamenti provenienti dal campionato inglese: secondo quanto riportato da "La Gazzetta dello Sport", Mourinho presto dirà la sua, ma non è da escludere che le strade si separino con soddisfazione reciproca. Riflessioni importanti pure per Lorenzo Pellegrini, col contratto in scadenza tra un anno e una clausola da 30 milioni. Anche nel suo caso gli estimatori non mancano, ma conterà molto anche l'orgoglio romanista, nella fasi decisive della vicenda.