Addio a Tor di Valle entro giugno. Poi sì ai Municipi

La società giallorossa è fiduciosa sul buon esito della vicenda in tempi brevi

Entro un massimo di venti giorni il Comune dovrebbe votare la revoca al Pubblico Interesse del progetto di Tor di Valle. La Giunta aveva già espresso il proprio parere la scorsa settimana, ma il voto dell’assemblea è necessario. Come scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport alla Roma è stato fatto capire che entro il mese di giugno tutto sarà concluso e in questo senso c'è ottimismo sul buon esito della vicenda in tempi brevi. La famiglia Friedkin vuole accelerare le tempistiche in modo da poter subito individuare una nuova area, che risponda ai requisiti richiesti, ovvero l’inserimento nel tessuto urbano e la fruibilità considerando che questa volta non c'è necessità di un “businesspark“. La Roma avrebbe individuato nella zona di Tiburtina e dell’Eur le aree possibili. La società vorrebbe che i Municipi coinvolti nei progetti fossero edotti e allertati prima della decisione finale.