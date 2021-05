Italia, Florenzi accolto dall’affetto dei tifosi: “Bentornato a Roma” – VIDEO

Un tifoso si è fatto autografare dal terzino la maglia del PSG e gli ha dedicato un messaggio d'amore: "Sono orgoglioso di quello che hai fatto in Francia". Presenti nel gruppo anche Spinazzola, Cristante e Pellegrini

La Nazionale italiana si è radunata oggi all'Hotel Parco dei Principi, noto albergo di Roma situato nel quartiere Parioli. Ad aggregarsi al gruppo azzurro per l'ultima fase prima degli europei c'erano anche i giallorossi Pellegrini, Cristante e Spinazzola, oltre ad Alessandro Florenzi. Anche il terzino, come i compagni di squadra, è stato protagonista di una sessione di foto e autografi con i tifosi ed è stato tra i giocatori accolti più calorosamente dai fan. Arrivato in macchina accompagnato dalla moglie e da Bonucci, l'esterno quest'anno al PSG si è intrattenuto in particolare con un giovane che ha avuto per lui uno splendido pensiero: "Bentornato a casa. Sono contentissimo di quello che hai fatto a Parigi, ho seguito tutte le partite e sono questi i palcoscenici dove meriti di stare. Ti voglio bene". Una dedica particolarmente apprezzata da Florenzi, che ha risposto con un autografo, un gesto affettuoso e una foto ricordo che il ragazzo certamente non dimenticherà. Il futuro del giocatore sarà lontano da Parigi: il club, salvo stravolgimenti, non eserciterà il diritto di riscatto da 9 milioni di euro. Con i tifosi si è intrattenuto anche Lorenzo Pellegrini, che in attesa di discutere il rinnovo con la Roma è concentrato su un Europeo che lo attende come protagonista.