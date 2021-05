Xhaka ha detto sì, Boateng quasi

Ore di riflessione per il difensore tedesco a parametro zero. Il doppio colpo è possibile

Xhaka ha detto sì e Boateng ci sta pensando. "So dell’interesse dell’allenatore portoghese e questo mi rende orgoglioso – ha detto ieri lo svizzero dell'Arsenal–. Tutti conoscono Mourinho e sanno cosa è riuscito a fare nella sua carriera. Sa come vincere i titoli: basta vedere il lavoro che ha fatto negli ultimi anni. Certo, per adesso resto concentrato sulla mia nazionale. Ho ancora due anni di contratto a Londra e all’Arsenal sanno cosa posso dare. Comunque, quando sarà il momento giusto e dovremo parlare di un trasferimento, io ci sarò". Ore di riflessione per il tedesco a parametro zero. Il doppio colpo è possibile.