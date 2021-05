Mkhitaryan “chiama” la Roma: ora il rinnovo è più vicino

L'armeno destinato a rimanere in giallorosso. Mancano le firme, ma il passo in avanti c'è stato

Tutte le strade portano a Roma. Anche quelle che ha percorso metaforicamente in queste ore Henrikh Mkhitaryan: l'armeno in tarda serata, insieme al suo entourage, ha contattato da Montecarlo la dirigenza giallorossa e ha aperto al rinnovo. Un segnale importante dopo il silenzio delle scorse ore che adesso fa ben sperare tutti i protagonisti. Non c'è stata l'attesa firma, ma sicuramente dei passi in avanti nella trattativa. Scaduta la clausola del rinnovo automatico, ora non c'è alcuna fretta: Mkhitaryan può firmare anche nelle prossime ore. Sul tavolo c'è un altro anno di contratto a circa 3.5 milioni a stagione più opzione - più comoda del contratto precedente - per il rinnovo di un altro anno. Messi da parte anche gli attriti con Mourinho ai tempi del Manchester United: lo Special One ha dato l'ok alla sua permanenza e ha anche sentito Micki nei giorni scorsi. Ora sono pronti per ripartire, insieme.