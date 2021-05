Belotti-Roma, è stallo: anche l’Atalanta in corsa

Per il centravanti del Torino il presidente Cairo continua a chiedere 25 milioni a fronte dei 15 offerti dal club giallorosso. I nerazzurri virerebbero sul giocatore in caso di cessione di Duvan Zapata

Nessun passo in avanti significativo nella trattativa tra la Roma e Belotti. Una fase di stallo di cui potrebbe approfittare l'Atalanta. Questo lo scenario disegnato da Adnkronos, con i nerazzurri che potrebbero essere interessati all'attaccante del Torino in caso di cessione di Duvan Zapata. Il colombiano ha molti estimatori in Premier League e potrebbe lasciare il club in caso di offerte vicine ai 50 milioni di euro. Ne vale decisamente meno Belotti, per cui il patron del club granata Cairo continua a chiedere circa 25 milioni. Una cifra ritenuta esagerata dalla Roma, che ha avanzato qualche settimana fa una prima proposta da 15 milioni, ritenuta congrua visto il contratto in scadenza nel 2022. Quasi definitivamente sfumata per i giallorossi la pista Giroud: il francese, in caso di mancato rinnovo con il Chelsea, è ormai promesso sposo del Milan.