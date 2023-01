Milan-Roma: Zaniolo e Dybala ci saranno. Karsdorp non convocato, rottura insanabile

L'argentino è alla ricerca del primo gol in questo 2023 così come Tammy Abraham che spera in una maglia da titolare

Finestra di mercato

Tiago Pinto sta facendo delle valutazioni su Shomurodov. Il giocatore vuole andar via e mister Juric lo richiede a gran voce, ma ancora non c’è accordo sulla formula del prestito. Intanto per Nicolò Zaniolo continuano a suonare anche le sirene estere. Oltre alla Juventus, storica estimatrice, il Milan potrebbe essere uno delle destinazioni possibili del classe '99, che gradirebbe i rossoneri. Inoltre, spuntano nuovamente alcuni club esteri come Atletico Madrid e Borussia Dortmund. Intanto Zaniolo sa che deve crescere in rendimento, soprattutto in fase realizzativa. E vuole cominciare col Milan, in un grande appuntamento. Dalla Francia arriva la notizia dell’interessamento per Hamari Traoré, terzino destro maliano del Rennes, 30 anni, che a giugno sarà in scadenza di contratto.