Portogallo, dall’Inghilterra: Martinez sarà il prossimo allenatore della nazionale

Mourinho non allenerà il Portogallo. Lo Special One ha rifiutato l'offerta della nazionale lusitana e resterà alla Roma. Dopo l’addio di Fernando Santos, i dirigenti della federazione portoghese stanno cercando una nuova guida tecnica. Secondo il The Telegraph il candidato numero uno per la panchina del Portogallo è Roberto Martinez. L'ex allenatore del Belgio potrebbe diventare il nuovo commissario tecnico dopo la delusione del Mondiale in Qatar. Si spengono le voci intorno a Mourinho che resterà alla guida del club giallorosso almeno fino al 2024.