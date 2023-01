Esodo per San Siro. quattromila tifosi, Mercato: obiettivo Hamari Traoré

Saranno quasi quattromila i tifosi giallorossi che seguiranno la squadra domani a San Siro per sostenerla in un match dal sapore di evento, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport . Quanto al campo, ci sono due notizie: una riguarda Camara , che ha riportato una distorsione alla caviglia che lo rende in dubbio per il match, anche se la valutazione sarà fatta solo oggi. L’altra Solbakken che, indietro nella preparazione, potrebbe non essere convocato.

Mercato: dalla Francia arriva la notizia dell’interessamento per Hamari Traoré, terzino destro maliano del Rennes, 30 anni, che a giugno sarà in scadenza di contratto. Visto che Karsdorp in uscita (col Bologna non è stato portato neppure in panchina), Traoré potrebbe essere una sostituzione a costi contenuti anche per gennaio. Infine, monitorato anche l’attaccante Ayozw Perez, 30 anni, del Leicester, in scadenza a giugno.