Verso Milan-Roma: Karsdorp fuori dai convocati. Ci sono Zaniolo, Belotti e Solbakken

La Roma affronterà il Milan domenica sera alle ore 20.45. Mourinho potrà contare su Zaniolo e Dybala. I due attaccanti giallorossi erano usciti per dei problemi muscolare mercoledì ma sono a disposizione per il big match. A San Siro ci saranno anche Belotti, Solbakken e Camara. Il centrocampista ha subito un infortunio alla caviglia ma stringe i denti e partirà con la squadra. Un'altra esclusione per Karsdorp. Il terzino dopo la tribuna col Bologna resta nuovamente fuori dalla lista dei convocati. La rottura tra il mister e Rick è ormai insanabile. La squadra giallorossa è partita poco dopo le ore 17 in aereo verso Milano.