Abraham cerca il gol ma non è più incedibile

L’entusiasmo porta entusiasmo ma per Abraham è l’ossigeno professionale che cambia le prestazioni in campo. E l’esultanza dopo il salvataggio contro il Bologna ne è il manifesto. Non è un gol, ma è come se lo fosse. E da lì proverà a ripartire già domenica contro il Milan, con buone chance di una maglia da titolare. A San Siro – dove saranno oltre 3500 i tifosi della Roma – Abraham ha già segnato lo scorso anno. Sa come si fa.

Quale miglior posto per ritrovare il gol perduto? Per la sua squadra e per se stesso, fugando ogni dubbio sulla sua permanenza. Perché in questo 2023 Abraham si gioca anche il futuro con la Roma. L’inglese ha mercato in Premier, con Manchester United e Arsenal – ancora una volta – che osservano le evoluzioni. Con questi numeri (4 gol in stagione) non può essere più considerato incedibile, visto l’ingaggio da oltre 6 milioni netti l’anno. E il club, sempre attento ai conti in rosso, a giugno sarà obbligato a fare delle valutazioni.