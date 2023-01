Coppa Italia Femminile, Como-Roma 1-1: giallorosse qualificate ai quarti

Ultima gara del mini girone di Coppa Italia Femmnile. Le giallorosse hanno staccato il pass per i quarti di finale grazie al pareggio 1-1 contro il Como. La formazione lombarda è passata in vantaggio al 40' con Beccari, ma Haavi ha riposto dopo un minuto e ha fissato il risultato in parità. La squadra di Spugna ha superato il gruppo al primo posto grazie ai 4 punti conquistati. Il Como termina in seconda posizione mentre l'Arezzo a 0 punti resta il fanalino di coda. Sabato 14 è in programma il ritorno in campo in campionato contro la Fiorentina in trasferta.