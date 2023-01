Zaniolo non molla. La Roma rincorre la Champions con i suoi gol

Ieri Nicolò Zaniolo ha intensificato le terapie al ginocchio destro, svolgendo solo parzialmente il lavoro in gruppo, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Mercoledì, infatti, una botta ricevuta gli aveva tolto parzialmente la sensibilità alla parte, ma tutto è rientrato in fretta, senza neppure svolgere accertamenti strumentali. Non nascondiamolo: Zaniolo ci terrebbe tantissimo a giocare domani a San Siro contro il Milan perché, da predestinato, si ritiene uomo degno delle grandi sfide . Per il ragazzo cresciuto nel mito di Kakà, poi, il rossonero significa entrare in un vero e proprio libro di mitologia.

Da mesi si dice che, qualora l’attaccante non rinnovasse il contratto con la Roma, il club rossonero sarebbe uno degli approdi graditi e possibili. In questo momento, però, è presto per parlarne, anche se le sirene continuano a cantare per lui pure in Europa (Atletico Madrid e Borussia Dortmund). Zaniolo, però, sa bene come il suo rendimento offensivo debba crescere, soprattutto in fase realizzativa. Le due sole reti segnate finora (una in campionato e una in Coppa), unite ai tre assist, sono poche per un giocatore del suo talento e delle sue ambizioni, così come l’apporto in attacco complessivo evidenziato dai dati che pubblichiamo sopra. Ma se un secolo fa i ragazzi del ‘99 hanno scritto la Storia dei Grandi, quelli del Novecento, come Zaniolo e Leao, possono almeno brillare in quella minima destinata agli eroi del pallone. I tifosi di Roma e Milan, in fondo, non aspettano altro.