Milan, Pioli punta su Giroud-Diaz

Tra la corsa scudetto e la Roma spunta il padre di Rafael Leao, che domani sera sarà a San Siro per vedere all’opera il figlio, e incontrare il Milan per trattare il rinnovo. Ma nel frattempo, Stefano Pioli - scrive 'Il Messaggero' - disegna la squadra che scenderà in campo contro la Roma. Spera di ritrovare qualche giocatore rispetto alla trasferta di Salerno: Kjaer, Rebic e Krunic sono da valutare. Tatarusanu è confermato in porta, mentre in attacco Giroud è costretto a fare gli straordinari. Alle sue spalle è in vantaggio Brahim Diaz.De Ketelaere va verso un’altra panchina, nonostante abbia mostrato segnali di risveglio contro la Salernitana.