Zaniolo, il Milan possibile destinazione. Ci sono anche Atletico e Borussia Dortmund

Per Nicolò Zaniolo continuano a suonare anche le sirene estere. Oltre alla Juventus, storica estimatrice, il Milan potrebbe essere uno delle destinazioni possibili del classe '99, che gradirebbe i rossoneri. Questo in caso di mancato rinnovo con la Roma. Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', inoltre, spuntano nuovamente alcuni club esteri come Atletico Madrid e Borussia Dortmund. Intanto Zaniolo sa che deve crescere in rendimento, soprattutto in fase realizzativa. E vuole cominciare col Milan, in un grande appuntamento.