È una Roma da trasferta

A guardare la classifica dei punti raccolti in trasferta, la Roma dovrebbe approcciarsi alla gara con il Milan di domani con molte più certezze. Lontano dalle mura amiche - sottolinea Gianluca Lengua su 'Il Messaggero' - è riuscita a mantenere una media di 2,13 raccogliendo un totale di 17 punti in otto gare. Invece, sono solo 13 i punti in 8 partite quelli incassati davanti a uno stadio Olimpico sempre sold out, per una media di 1,63. E in trasferta il percorso della Roma è stato più complicato di quello in casa. Quella con l'Udinese è l’unica sconfitta in trasferta della stagione. Segnale che i giallorossi riescono a tenere la concentrazione sui campi avversari. Ma c’è anche il fattore Dybala che sposta drasticamente: in tutti i big match giocati in trasferta Paulo era sempre presente e ha inciso.