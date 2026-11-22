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Roma, a Parma con Malen e Mora da record. E la panchina è l'oro di Gasperini

La Roma continua a vincere e convincere. A Parma un 5-1 nel segno di Malen, autore di un poker, di Mora, a segno per la quarta partita consecutiva, e dei subentranti. Bobby con con i 4 gol al Tardini ha raggiunto risultati storici: in giallorosso solo Manfredini aveva segnato 26 gol in campionato in un anno solare e in Italia ha già doppiato gli inseguitori. In Europa, invece, l'attaccante olandese ha fatto meglio pure di Mbappé e Kane. E la canzone a lui dedicata è già una hit che ha raggiunto anche lo spogliatoio giallorosso. Rodrigo, invece, con il quarto gol di fila è entrato in un gruppo di teenager da sogno: prima di lui solo Kean e Pato tra gli under 20. E sui social è arrivato anche l'elogio del Portogallo. A prendersi la scena a Parma sono stati anche i subentrati, su tutti Wesley in versione inedita. Già 13 i gol arrivati dalla panchina in Serie A, proprio come la Juventus.

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