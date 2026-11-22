Non ne vuole proprio sapere di fermarsi. Donyell Malen continua a macinare e sgretolare numeri, infrangere record e dominare anche in campo internazionale. Con i quattro gol di ieri a Parma, l'olandese è salito a quota 16 gol stagionali con la Roma, di cui 12 solamente in campionato. Ma il suo è un flusso continuo che dura dal suo arrivo nella capitale a gennaio, tanto da aver raggiunto addirittura quota 26 reti (nella scorsa stagione erano state 14) giallorosse in Serie A nel 2026. Come lui in tutta la storia romanista ce n'è stato solamente uno in grado di segnarne più di 25 in un singolo anno solare. E bisogna andare indietro di ben 66 anni, a Pedro Manfredini, anche lui 26. Un altro record che Malen si appresta a demolire e che lo farà entrare in maniera definitiva nella leggenda. E ancora: nei top 5 campionati solo lui e Raphinha del Barcellona sono riusciti a segnare tre o più gol più di una volta.

Malen dominatore in Italia, ma pure in Europa non scherza. E un poker romanista in Serie A mancava dal derby della storia

Inoltre l'olandese ha letteralmente doppiato i suoi diretti inseguitori nella classifica dei gol segnati indal momento della sua prima partita con lail 18 gennaio aPer lui sono appunto 26, pere Marcus(che può accorciare oggi) sono invece 13. Dietro Malen, inc'è il vuoto a livello realizzativo. Ma non è finita qui, perché considerando anche lal'olandese è arrivato a 21 partecipazioni complessive ai gol, tra reti (16) e assist (5). Questo vuol dire che l'attaccante della Roma ha fatto meglio di Erling(14), Harry(18) Kylian(20), inseguendo il duo del Barcellona(22) e Lamine(25). Infine una 'chicca', perché Donyellè il primo giocatore giallorosso a segnare 4 gol in una singola partita di Serie A dopo ben 24 anni. L'ultimo chi era stato? Vincenzonello storico derby deldel 10 marzo 2002. Lo stesso punteggio di