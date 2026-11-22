L'olandese con i 4 gol di Parma ha raggiunto risultati storici: in Europa ha fatto meglio pure di Mbappé e Kane. In Italia ha doppiato gli inseguitori, nella capitale bisogna tornare indietro di 24 anni o addirittura di 66
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Non ne vuole proprio sapere di fermarsi. Donyell Malen continua a macinare e sgretolare numeri, infrangere record e dominare anche in campo internazionale. Con i quattro gol di ieri a Parma, l'olandese è salito a quota 16 gol stagionali con la Roma, di cui 12 solamente in campionato. Ma il suo è un flusso continuo che dura dal suo arrivo nella capitale a gennaio, tanto da aver raggiunto addirittura quota 26 reti (nella scorsa stagione erano state 14) giallorosse in Serie A nel 2026. Come lui in tutta la storia romanista ce n'è stato solamente uno in grado di segnarne più di 25 in un singolo anno solare. E bisogna andare indietro di ben 66 anni, a Pedro Manfredini, anche lui 26. Un altro record che Malen si appresta a demolire e che lo farà entrare in maniera definitiva nella leggenda. E ancora: nei top 5 campionati solo lui e Raphinha del Barcellona sono riusciti a segnare tre o più gol più di una volta.
Malen dominatore in Italia, ma pure in Europa non scherza. E un poker romanista in Serie A mancava dal derby della storiaInoltre l'olandese ha letteralmente doppiato i suoi diretti inseguitori nella classifica dei gol segnati in Serie A dal momento della sua prima partita con la Roma, il 18 gennaio a Torino. Per lui sono appunto 26, per Douvikas e Marcus Thuram (che può accorciare oggi) sono invece 13. Dietro Malen, in Italia c'è il vuoto a livello realizzativo. Ma non è finita qui, perché considerando anche la Champions League l'olandese è arrivato a 21 partecipazioni complessive ai gol, tra reti (16) e assist (5). Questo vuol dire che l'attaccante della Roma ha fatto meglio di Erling Haaland (14), Harry Kane (18) Kylian Mbappé (20), inseguendo il duo del Barcellona Raphinha (22) e Lamine Yamal (25). Infine una 'chicca', perché Donyell Malen è il primo giocatore giallorosso a segnare 4 gol in una singola partita di Serie A dopo ben 24 anni. L'ultimo chi era stato? Vincenzo Montella nello storico derby del 5-1 del 10 marzo 2002. Lo stesso punteggio di Parma.
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