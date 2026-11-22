La panchina continua a essere una risorsa fondamentale per la Roma di Gian Piero Gasperini. Nelle prime dodici giornate di Serie A, i giocatori entrati a partita in corso hanno contribuito a 13 gol tra reti (7) e assist (6). Un bottino arricchito dal 5-1 rifilato al Parma al Tardini, dove l’ingresso di Wesley ha portato in dote due (anzi tre, considerando anche il 'liscio' di Troilo) passaggi vincenti. Questo dato permette ai giallorossi di restare al primo posto in questa speciale classifica in coabitazione con la Juventus, che ha risposto oggi contro il Venezia grazie all’impatto di Woltemade: subentrato all'intervallo, l'attaccante tedesco ha sbloccato il match con un gol e un assist.

La panchina è davvero un'arma in più: parola di Gasp

Sono già tanti i giallorossi chea gara in corso. La prestazione più recente porta ovviamente la firma di, ma a Parma anchehanno fornito un'ottima prova pur non finendo nel tabellino. Prima del laterale brasiliano era statoa trascinare i compagni dalla panchina, risultando protagonista nel 4-0 contro il, decisivo contro ilgrazie al colpo di testa all’85’ e ancora a segno nelle tre giornate successive (ieri compreso). Importante anche il contributo di, autore della sua prima doppietta in carriera nel 3-3 in casa del, così come quello di un altro argentino come, determinante nelladi inizio settembre con un gol e un assist. Il quadro dei subentrati decisivi comprende anche, autore di due assist (per Balerdi a Napoli e per Ghilardi a Udine). Lo stessosi era già messo in mostra contro il Cagliari fornendo il cross per il gol di Mora, gara in cui ancheaveva timbrato il cartellino da subentrato. A inaugurare la serie, però, era stato, a segno nei minuti finali della prima giornata contro la. E anchenel post-gara del Tardini ha confermato: "Questo è il vantaggio di avere rose da Champions, dove cinque-sei cambi di livello possono cambiare la partita. O almeno entra gente che è dello stesso livello di chi esce ma con una freschezza che mette in difficoltà l'avversario. Tutti sono entrati bene però, questo è un vantaggio. In altre situazioni non avevamo la rosa come adesso, e ci siamo portati qualcuno in panchina sapendo che nella necessità poteva dare contributo molto alto".