Rodrigo Mora è stato uno dei protagonisti assoluti della vittoria della Roma in quel di Parma. Il giovane trequartista portoghese è stato autore del gol del momentaneo 3-1, trovando così la gioia personale per la quarta partita consecutiva in Serie A. Un rendimento tutt'altro che scontato per il classe 2007, che sui social ha ricevuto elogi anche da parte della Nazionale portoghese. "Ha segnato ancora per la Roma", il messaggio semplice ma carico di significato del Portogallo per il numero 86 giallorosso.

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