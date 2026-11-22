A Parma la scena se l'è presa praticamente tutta Malen. E sarebbe stato difficile il contrario, visto che Donny di gol stavolta ne ha segnati addirittura quattro, facendo registrare un record dietro l'altro sia nella storia giallorossa che in quella attuale a livello internazionale. Ma dietro alla sua prestazione c'è quella di Wesley, che ci ha messo lo 'zampone' con ben 3 assist. Questo vuol dire che il totale di questa stagione è già salito a 6, tutti in Serie A, per il brasiliano. Che forse ora ruba meno l'occhio, anche perché non ha ancora trovato la via del gol, a differenza dello scorso anno in cui alle 12esima era a quota 2. A fine anno sarebbero stati 5 complessivi, ma senza assist né in Italia né in Europa League. Al 'Tardini' 3 assist in 38 minuti vogliono dire che l'esterno di Gasperini ha letteralmente spaccato la partita. Un'arma letale che il mister si è potuto permettere di sganciare a gara in corso, segnando un confine netto rispetto alle possibilità della rosa di qualche mese fa. E che lo stesso Gasp ha sottolineato a fine partita.

Wesley sta carburando: mancano i gol, ma non gli assist. E ora Gasp può gestirlo meglio

Non a caso la media di minuti giocati a partita si è abbassato rispetto allo scorso anno,. Complice sicuramente anche qualche acciacchino, anche se di partite saltate ufficialmente per infortunio in Serie A non ce ne sono state. Questo vuol dire chepuò gestirlo meglio e che intanto il brasiliano si è completato. Ilsi è chiuso senza assist per lui, ora è a 6 dopo 12 giornate. Mentre rispetto allo scorso anno non ha praticamente. E questo un po' gli manca. È unquello che sta scoprendo lada goleador si è trasformato in rifinitore, mantenendo però numeri molto simili a quelli della scorsa stagione per precisione passaggi e km percorsi (in realtà questi leggermente inferiori), per duelli vinti e palloni recuperati. La partenza è stata un po' a rilento stavolta, sia per questioni fisiche che forse anche psicologiche dopo la batosta delsaltato. Ma con unche ancora fatica a entrare completamente a regime, Wesley diventa ancora più importante. Ora sta trovando il ritmo giusto, anche se è sicuramente