Il Real Madrid perde Endrick. L'attaccante brasiliano ha accusato un problema muscolare in occasione della sfida contro il Celta Vigo e questa mattina si è sottoposto agli esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione all'adduttore sinistro. Si tratta del secondo stop stagionale per Endrick, già costretto a saltare quattro partite di campionato a inizio stagione. I tempi di recupero non sono ancora chiari, ma l'infortunio rischia di avere ripercussioni anche sulle strategie di mercato. Il brasiliano è infatti uno dei nomi più caldi in vista della sessione di gennaio, con Roma e Milan interessate a portarlo in rosa. Il nuovo stop potrebbe però complicare i piani dei due club. Di seguito il comunicato del Real Madrid:

"A seguito degli esami effettuati oggi dal personale medico del Real Madrid, al nostro giocatore Endrick è stata diagnosticata una lesione muscolare all'adduttore sinistro. Il suo recupero sarà monitorato".