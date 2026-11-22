Donyell Malen non si ferma più. Poker al Parma e quota 12 in classifica marcatori. Una rete ogni 62' per l'olandese che fa meglio di Haaland 'fermo' a nove in Premier League. Nei cinque principali campionati europei solamente Raphinha fa meglio di Bobby che si gode il momento d'oro. A Roma è praticamente un imperatore. Le sue maglie sono tra le più vendute e da qualche settimana ha anche una canzone dedicata a lui. Ci hanno pensato LucaTony & GabriKiD che l'hanno pubblicata quest'anno ed ora è virale anche grazie all'attaccante che ha deciso di utilizzarla nel suo post di Instagram. "La sento a ripetizione", ha detto Malen. E la canzone è già una hit su Spotify.