La città di Parigi si prepara a ospitare la sfida di Champions League tra PSG e Roma in programma mercoledì alle 21. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L'Équipe, il match è stato classificato al terzo livello di rischio su cinque dalla Divisione nazionale per la lotta contro il teppismo. Per le autorità francesi, esiste infatti il rischio di "turbativa dell'ordine pubblico legata a contrasti tra tifosi o al comportamento abituale di alcuni di essi". A preoccupare la polizia sono soprattutto i possibili scontri tra i tifosi romanisti e quelli del Napoli, molto legati agli ultras del PSG, che potrebbero essere presenti sugli spalti per la partita. Per questo motivo, le autorità hanno predisposto un rafforzamento delle misure di sicurezza: oltre al consueto dispiegamento delle forze dell'ordine, saranno impiegate altre cinque unità mobili, composte da circa 70 agenti ciascuna, per un totale di circa 350 poliziotti aggiuntivi. L'obiettivo è prevenire eventuali tensioni e garantire la sicurezza soprattutto nelle aree circostanti lo stadio, prima e dopo la partita.