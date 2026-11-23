Francesco Totti domani sarà ospite nella trasmissione Belve condotta da Francesca Fagnani. Un'intervista che promette di affrontare diversi temi legati al calcio ma anche alla vita privata come confermato anche dalle anticipazioni pubblicate da ADNKronos. Totti ha parlato anche di come il suo successo sia stato sfruttato da altri: "Persone impensabili, familiari, amici, parenti. Hanno mangiato in tanti. Poi col passare del tempo le strade si dividono e capisci cosa è successo realmente. Potessi non lo rifarei". Poi si emoziona ricordando il papà: "Non gli ho mai detto ti voglio bene. La cosa che mi manca di più è l'abbraccio. Sono cose che non fai e poi quando vengono a mancare le persone che sono il fulcro di tutto ti senti perso e solo. Senza di lui è un’altra vita. Oggi mi dico che sono stato una testa di cazzo a non averlo fatto. Purtroppo sto facendo lo stesso con i miei figli. E so che sbaglio". Sulla fine del matrimonio con Ilary ha aggiunto: "Non riesco a perdonare". Infine un passaggio sulla Roma e in particolare sull'addio al calcio e sulla sua assenza in società: "Avrei preferito che la società mi rispettasse di più".