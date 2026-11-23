Gasperini: "Dybala e Soulé possono giocare insieme. È una forza averli, non un problema"

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Simone Valdarchi (Radio Manà Manà - 90,9): “Il risultato di ieri sera è l’unico fuori pronostico. Per me l’Inter poche volte ha dimostrato la solidità che serve a una squadra per dominare un campionato. Sono quindi sorpreso ma fino a un certo punto. Alla Roma invece dopo il gol del pareggio del Parma è sembrato non cambiare nulla”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): “La Roma in questo momento è la squadra migliore del campionato per questa facilità che ha di cambiare i giocatori in campo. Non so quanto potrà durare questo momento d’oro. Il merito è soprattuto di Gasperini. Malen è un fuoriclasse, anche il gol dopo il liscio di Troilo non era semplice. La Roma gioca in maniera leggera e serena”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Malen può risolvere la partita in un qualsiasi momento e non tutte le squadre hanno un giocatore del genere. La squadra è consapevole di essere forte. Adesso aspettiamo la prossima tappa e forse il derby ci chiarirà le idee. Ma le romane sono in grande forma”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “Nel primo tempo la Roma non meritava di stare in vantaggio contro il Parma, poi Malen ha fatto un gran gol. Soulé non è più forte di Dybala, ma ad oggi è più funzionale. Quando entra spacca le partite. Le romane stanno facendo bene e sono meritatamente al comando”.