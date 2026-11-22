Nella Roma che vola c'è Donyell Malen a prendersi le copertine. Ma in queste ultime settimane a segnare a ripetizione non è solamente l'olandese, che pure resta leader incontrastato in Serie A con 12 gol segnati in 11 partite (il più vicino è Varela a 9 e una partita ancora da giocare). I giallorossi stanno raggiungendo traguardi incredibili a livello realizzativo anche grazie a chi gioca vicino a lui, vale a dire Mati Soulé ma soprattutto Rodrigo Mora. È stato lui il grande investimento dell'estate giallorossa, arrivato con tante pressioni e aspettative, legate ai 25 milioni già spesi (e gli altri che arriveranno) ma anche per il talento indubbio già mostrato al Porto. Classe 2007, a 19 anni, è già arrivato a quota 5 gol in campionato in appena 483 minuti, il che vuol dire una rete ogni meno di 100 minuti. La prima a Lecce alla seconda giornata, poi il digiuno interrotto e ora la striscia ancora aperta. Rodrigo Mora segna da quattro partite consecutive in Serie A e questo lo ha fatto entrare in un gruppo molto ristretto di teenager da sogno. Oltre ad alimentare i titoli su di lui in Portogallo, con i media che continuano a documentare le gesta ed esaltare un talento per cui hanno già cominciato a mangiarsi le mani.

Rodrigo Mora a segno per quattro partite di fila: prima di lui solo Kean e Pato tra gli under 20

Il portoghese delè infatti solamente il terzo under 20 del nostro campionato ad aver appunto raggiunto questo poker di gare di fila sul tabellino dei marcatori, contro Cagliari, Sassuolo, Udinese e infine Parma. Prima di lui ci era riuscito Moise(nato il 28 febbraio 2000) nelquando vestiva la maglia dellatra il 30 marzo e il 13 aprile, contro Empoli, Milan, Cagliari e Spal. E 11 anni prima era toccato a un altro enfant prodige come Alexandre(nato il 2 settembre 1989): tra il 14 dicembre 2008 e il 17 gennaio 2009 il 'papero' segnò consecutivamente a Juventus, Udinese, Roma e Fiorentina. In quel caso, però, i gol totali furono addirittura sei. Se è vero cheha raggiunto questo traguardo essendorispetto agli altri due talenti, va detto anche che rispetto a lorolo ha fatto alla suanel nostro campionato. Un aspetto per niente da sottovalutare. Pato era infatti al, proprio comeche pure veniva già dal settore giovanile bianconero. Insomma, gli auspici e le premesse ci sono tutte, così come iCon l'infortunio diha trovato ancora più spazio e continuità, al 'Tardini'ha scelto di nuovo lui facendo riposare Soulé e provandolo in coppia con la Joya. E di recente per Mora è arrivata anche la chiamata con la nazionale maggiore delproprio nei giorni dell'addio di. Segni, segnali, chissà. Intanto c'è di sicuro che il ragazzoE Gasperini finalmente ha a disposizione sia lui che