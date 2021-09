Lazio-Roma, Mourinho ritrova Vina. El Shaarawy si scalda, Totti punta su Abraham

Il tecnico portoghese ha presentato il derby senza Pellegrini: "Cambia molto", l'armeno pronto a giocare al suo posto. Sarri: "Giocare questa partita è un onore"

È la vigilia del derby della capitale tra Lazio e Roma, il primo per José Mourinho sulla panchina giallorossa. Le due squadre ci arrivano in momenti opposti, ma soprattutto lo Special One dovrà fare a meno di Pellegrini.Nella consueta conferenza stampa della vigilia, Mourinho lo ha sottolineato in maniera importante: "Come lui non ce ne sono altri.Il derby è iniziato con la sua espulsione giovedì, senza di lui cambia tutto". È una partita che però a livello di motivazioni non preoccupa l'allenatore portoghese: "Se ho uno slogan come Garcia e Zeman? Le parole le porta via il vento, conta il campo. E non ho dubbi che domani i tifosi avranno una squadra che giocherà al meglio anche per loro". Mourinho è poi tornato su quel famoso Lazio-Inter sul cammino della Roma nella lotta scudetto, parlando anche del fatto che non abbia ancora litigato con nessuno: "Ma solo perché non c'è stata ancora l'occasione, però non me la vado a cercare per forza".