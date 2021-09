Roma fidati di Abraham, ha già deciso un derby in extremis: “Sono pronto”

Il Chelsea ha vinto un match con l'Arsenal grazie al gol di Tammy all'87' nel 2019. Una sensazione che spera di rivivere domani

Dimostrare. Sempre. È il destino di Tammy Abraham. Ha dovuto dimostrare di meritarsi l'attacco del Chelsea quando stava a Londra. Dovrà dimostrare di valere l'investimento fatto dalla Roma (oltre 40 milioni) ora che è in giallorosso. E quando hai la maglia numero 9 sulle spalle, c'è un solo modo per farlo. Segnare. Ha già deciso una partita con un gol, quella con l'Udinese giovedì scorso. Proverà a ripetersi domani nel derby. Il suo primo nella Capitale, una partita "di cui mi parlano dal primo giorno in cui sono arrivato" ha detto. Il video del tifoso che il 15 agosto a Ciampino gli ha urlato "alla Lazio gli facciamo un c... così"ha fatto il giro del web. Tiago Pinto, seduto al suo fianco quel giorno, gli ha spiegato l'importanza che ha questo match, ma il feeling con il derby per l'inglese già è fortissimo.