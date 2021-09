Nzonzi in Qatar da ieri, oggi può arrivare la firma con l’Al Rayyan

Il centrocampista sta per lasciare la Roma, pronta a liberarlo a zero

Steven Nzonzi può firmare oggi con l'Al Rayyan e dire addio alla Roma. Da ieri il giocatore è in Qatar con il papà e sembra finalmente pronto a dire di sì all'unica squadra che lo ha veramente cercato nell'ultima sessione di calciomercato. Il giocatore ha deciso di aspettare fino all'ultimo (il 30 settembre si chiude il mercato in entrata in Qatar), complicando i piani dei giallorossi, che avrebbero voluto sostituirlo con un centrocampista d'esperienza. Il suo addio in ritardo è comunque importante. La Roma risparmia sul suo ingaggio (4 milioni netti) e a gennaio può tornare così all'assalto di un'alternativa a Cristante e Veretout da dare a Mourinho.