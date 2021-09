Derby, Olimpico blindato: allerta per i “no Green pass”

È previsto l’ingresso di circa 33 mila tifosi allo stadio, i cancelli saranno aperti dalle 15:30

Tornano i tifosi, tornano cori e bandiere ma anche l’allarme per i possibili scontri. Domani alle 18 va in scena il derby numero 155 in Serie A. Il primo di Sarri e Mourinho. Il primo del ritorno alla “normalità”, come riporta Il Messaggero. L’ultima stracittadina giocata con i tifosi all’Olimpico è datata gennaio 2020, di lì a poco il Covid avrebbe paralizzato tutto. Le stracittadine del 15 gennaio e del 15 maggio 2021 si sono giocate a porte chiuse. Per la sfida di domani resta l’allarme sebbene l’Olimpico, per le disposizioni anti-Covid, sarà pieno solo per il 50%. È previsto l’ingresso di circa 33 mila tifosi allo stadio, i cancelli saranno aperti dalle 15:30. A vegliare su di loro ci saranno quasi duemila agenti, tra poliziotti, carabinieri, finanzieri in tenuta antisommossa e vigili urbani deputati alla regolamentazione del traffico e alla viabilità.