Calciomercato, Hagi non pensa alla Roma: “Inutile parlarne”

Il romeno figlio d'arte ha parlato in conferenza stampa: "Sono completamente concentrato sui Rangers"

Ianis Hagi è un obiettivo di mercato della Roma. Il romeno, figlio del grande Gheorghe, non sembra però interessato alle voci che lo vorrebbero nel mirino dei giallorossi: “In questo momento sono in una posizione in cui domani c’è una partita. Dopo cinque giorni c’è un’altra partita - ha detto in conferenza stampa -. Non credo sia questo il momento parlare di trasferimenti. La finestra di mercato è appena terminata, quindi è inutile parlare di trasferimenti. Mi sto solo concentrando sul mio gioco e sui Rangers. Presto ci sarà una pausa internazionale, la mia testa è lì”.