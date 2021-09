Mourinho non punta su Reynolds, a gennaio può andare in prestito

Il giocatore non dà le garanzie che vorrebbe lo Special One, costretto a far giocare sempre Karsdorp

Sette presenze con la Roma da gennaio, solo 290 minuti giocati. Bryan Reynolds è arrivato in giallorosso sperando di poter essere un pezzo importante della rosa, oggi con Mourinho si ritrova ai margini. Come riporta il sito della MLS, a gennaio il giocatore può essere ceduto in prestito da Tiago Pinto. Il gm aveva pensato di farlo già in estate, ma non essendo riuscito a trovare un sostituto adatto è stato costretto a rimandare l'operazione. Reynolds ha 20 anni e poco più di nove mesi nel campionato italiano, che non sono bastati per completare il suo processo di adattamento. In questa stagione ha giocato uno scampolo di partita contro il Sassuolo, che gli è costato anche un rimprovero a muso duro di Cristante e Mancini per una palla gestita male.