Mourinho studia la Roma anti-Lazio: dentro El Shaarawy, Mkhitaryan al centro

L'allenatore portoghese sta meditando di puntare sul Faraone per disegnare la formazione anti-Lazio. E senza lo squalificato capitano si rischia una sfida senza romani in campo

Lorenzo Pellegrini non ci sarà contro la Lazio, e se Calafiori e il laziale Cataldi dovessero accomodarsi in panchina, quello di domani potrebbe essere un derby senza romani in campo. Chi giocherà al posto del capitano? Se la fascia sarà indossata al suo posto da Mancini, il vice, sulle zolle del capitano dovrebbe muoversi Mkhitaryan, che libererà il posto sulla sinistra con tutta probabilità a El Shaarawy, scrive Massimo Cecchini su gazzetta.it. Il Faraone infatti, grazie anche alla sua vocazione al sacrificio, potrebbe essere l’uomo giusto per provare ad arginare le discese di Lazzari oppure per tenerlo basso, qualora fosse la Roma a essere più pericolosa. Ovvio, però, che col dipanarsi del match, che cose potrebbero cambiare. Qualora ce ne fosse bisogno, occhio alla carta Shomurodov, un giocatore con caratteristiche maggiormente offensive, e utile quindi a trasformare la Roma in una squadra ancora più a trazione anteriore.