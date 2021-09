Roma, Vina punta il derby: oggi si è allenato in gruppo, è a disposizione

Il terzino uruguaiano, come anticipato da Mourinho in conferenza, stringerà i denti e ci sarà domani

Vina sì. Lo aveva detto José Mourinho in conferenza stampa, la seduta di rifinitura lo ha confermato. Il terzino uruguaiano sarà a disposizione per il derby contro la Lazio di domani alle 18. Come appreso da Forzaroma.info, il numero 5 giallorosso oggi si è allenato in gruppo, anche se con una fasciatura al ginocchio sinistro. Vina è quindi a disposizione di Mourinho, stringerà i denti dopo aver saltato le ultime partite tra Conference League e campionato, Calafiori dovrebbe tornare ad accomodarsi in panchina e tirare il fiato anche se sarà da valutare l'autonomia dell'ex Palmeiras. Un piccolo sospiro di sollievo per il tecnico portoghese, che sugli esterni ha avuto più di qualche problema e affrontare il derby senza Vina, con Karsdorp e Calafiori spremuti, sarebbe stato ancora più complicato. José chiama, Matias risponde.