Zakaria: “Mai detto di voler andare via, al Borussia sto bene”

Il centrocampista resta un obiettivo della Roma per gennaio

La Roma continua a seguire Denis Zakaria per gennaio. Il centrocampista svizzero del Borussia Moenchengladbach è stato uno degli obiettivi di Tiago Pinto la scorsa estate per rinforzare il reparto mediano. Il giocatore ha provato a chiarire la sua posizione parlando al Rheinische Post. Queste le sue parole: “Abbiamo già parlato con Max Eberl (ds del Borussia Moenchengladbach, ndc). La situazione con il mio ex procuratore è stata un po’ complicata di recente. Non ho detto che voglio assolutamente andare. Ho sempre detto che qui mi trovo bene”.