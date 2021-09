Roma, rinforzo per l’Under 17: arriva Karagiorgis

L'esterno basso cipriota è arrivato dall'AEK Larnaca

La Roma, in attesa di rinforzare la prima squadra nel mercato di gennaio, puntella la rosa delle sue giovanili. E' stato ufficializzato il passaggo in giallorosso di Panagiotis Karagiorgis, che si aggregherà all'Under 17. L'esterno basso cipriota è arrivato dall'AEK Larnaca. Questo il messaggio social di accoglienza: "Benvenuto nella nostra squadra Under 17 a Panagiotis Karagiorgis, esterno basso cipriota, proveniente dall'AEK Larnaca".