L’agente di Karsdorp: “Lui e Mou insieme per la Roma”. Sponsor, a rischio Digitalbits

La Roma si avvicina alla sfida di Europa League contro il Salisburgo, uno dei crocevia della stagione giallorossa. Per Mourinho e la società sarebbe importante andare avanti nella competizione, anche per un aspetto economico: il club ha già incassato 6,59 milioni e arrivare in fondo potrebbe portare 25-30 milioni più il botteghino. Sarà lo svedese Glenn Nyberg ad arbitrare il match della Red Bull Arena. A disposizione tornerà, insieme a Leonardo Spinazzola, anche Rick Karsdorp reintegrato da Mourinho e rientrato dal problema muscolare. L'agente dell'olandese ha spiegato e precisato la situazione intorno all'esterno: "Abbiamo discusso di tutto in dettaglio di recente, anche Rick e l'allenatore si sono parlati più volte ed entrambi sono fiduciosi di poter finire bene la stagione. Karsdorp non ha mai detto di non voler più giocare per la Roma, al contrario. Da questa settimana è tornato in forma ed è a disposizione per le partite della Roma. Rick non è un traditore".